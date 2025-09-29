Aydın'da kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 1,2 milyon TL!

Aydın'da bir iş yerine kaçakçılık operasyonu yapıldı. Bu kapsamda 1 milyon 200 bin TL olduğu belirlenen kaçak tütün ile makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olduğu belirlenen kaçak tütün ile makaron ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak tütün bulunduğu belirlenen bir iş yeri, teknik ve fiziki takibe alındı.

Malatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklamaMalatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklama

Ekiplerin çalışmasının ardından dün akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenlendi.

aydinda-12-milyon-tllik-kacak-tutun-v-938558-278689.jpg

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON TL

Ekiplerin operasyon yaptığı iş yerindeki aramalarda; kaçak olduğu belirlenen 73 kilogram kıyılmış tütün, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Söz konusu ürünlerin toplam piyasa değerinin 1 milyon 200 bin TL olduğu bildirildi. İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

