Malatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklama
Yayınlanma:
Malatya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilyurt, Akçadağ ve Hekimhan ilçelerinde 4–22 Eylül arasında düzenlenen uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklu! Evi cephaneliğe çevirmişlerKaçakçılık operasyonunda 2 tutuklu! Evi cephaneliğe çevirmişler

9 KİŞİ GÖZALTINA ALŞINDI 1KİŞİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 2 kilo 220 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi, 60 gram bonzai, 12 bin 317 tabanca fişeği, 3 tabanca, 4 av tüfeği, 16 sikke, 1 tarihi yüzük, 4 tarihi heykel ve 2 tarihi kolye ele geçirildi.

Kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Türkiye
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
DEM Partili Beştaş Adalet Bakanlığını şikayet etti
DEM Partili Beştaş Adalet Bakanlığını şikayet etti
LÖSEV 4 Ekim'de Anıtkabir'de
LÖSEV 4 Ekim'de Anıtkabir'de