Aydın'da ihmal can alıyordu! 7 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandan sarkan kabloya temas eden 7 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı.

Sokakta oyun oynadığı esnadan balkondan sarkan kablo nedeniyle elektrik akımına kapılan 7 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı.

SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar 69 Sokak'ta oyun oynayan U.B., binadan sarkan kabloya temas etti. Elektrik akımına çarpılan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve elektrik firması yetkilileri geldi.

Ordu’da iş cinayeti! İnşaatta elektrik akımına kapılarak can verdiOrdu’da iş cinayeti! İnşaatta elektrik akımına kapılarak can verdi

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen U.B yoğun bakıma alındı.

Firma yetkilileri ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri kablonun sarktığı yerde inceleme yaptı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak:AA

