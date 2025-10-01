Aydın’da feci olay: Çamaşır asarken 5. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, çamaşır asmak için çıktığı balkondan düşen 33 yaşındaki Neriman Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen feci olayda, çamaşır asmak için balkona çıkan kadın, dengesini kaybederek 5. kattan düşüp yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Mahalle’de bulunan bir apartmanda yaşandı. Evli ve bir çocuk annesi Neriman Şimşek (33), çamaşırlarını asmak için çıktığı evinin balkonunda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şimşek’i Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü, 200 yaralı!Kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü, 200 yaralı!

Talihsiz kadının ölümü, yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

