Kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü, 200 yaralı!

Yayınlanma:
Bir kilise inşaatında kurulan ahşap iskele çöktü. Can kaybı ilk anda 30'u bulsa da 200 yaralının içinde ağır yaralıların olduğu belirtilerek ölenlerin sayısının yükselmesi bekleniyor.

Yerel yetkililere göre, Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesindeki kilise inşaatında üzerinde çok sayıda insan bulunan ahşap iskele çöktü.

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’den fazla kişinin ise hafif ve ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini aktaran Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Arerti Hastanesi Başhekim Seyoum Altaye ise hastane personeli ve Kızıl Haç ile işbirliği içinde kazazedelere yardım sağlandığını ifade etti. Seyoum Altaye, kurbanlar arasında bazı çocukların ve yaşlıların da bulunduğunu söyledi. "Şimdiye kadar 30 ölü ve 100'den fazla yaralı olduğunu doğruladık" dedi.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünya
