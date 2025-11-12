Aydın'da feci kaza! 6 kişinin bulunduğu otomobil devrildi

Yayınlanma:
Aydın Koçarlı'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesiyle 6 kişi yaralandı.

Feci kaza, akşam saat 17.30 sıralarında Karacaören– Çeşmeköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

aydinda-otomobil-devrildi-6-yarali-1012851-300501-1.jpg

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DEVRİLDİ

41 yaşındaki F.K.'nın kullandığı 09 AKY 513 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağ tarafına doğru devrildi.

Katliam gibi kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı! En az 37 ölü varKatliam gibi kaza: Otobüs uçurumdan yuvarlandı! En az 37 ölü var

Kazada, sürücü F.K. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

aydinda-otomobil-devrildi-6-yarali-1012852-300501-1.jpg

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları ilk kontrolde araçta bulunan 6 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

