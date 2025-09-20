Aydın’da acı olay! Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aydın’ın Efeler ilçesinde süt depolama kamyonunun çarptığı 3 yaşındaki El Amr Ali yaşamını yitirdi. Sürücünün H.A. isimli şahıs olduğunu tespit eden polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak’ta meydana gelen olayda, bir süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan ailenin 3 yaşındaki oğlu El Amr Ali'ye çarptı. İddiaya göre, çocuğa çarptığını fark etmeyen kamyon sürücüsü çiftlikten ayrıldı.
ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!
3 yaşındaki çocuğu yerde hareketsiz yatarken gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri, küçük çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, sürücünün H.A. olduğunu tespit ederken H.A., kısa sürede Koçarlı ilçesinde yakalandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
