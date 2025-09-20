Taraftarları kavgası kanlı bitti: 13 gözaltı

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan CNC operatörü Emincan Övüç kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si, tedavilerin ardından taburcu edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise olaya ilişkin çalışma başlatırken 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Göztepe parkında dehşet: Taraftarlar arasında çatışmada 1 kişi öldü