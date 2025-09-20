Göztepe parkında dehşet: Taraftarlar arasında çatışmada 1 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda meydana geldi.

Göztepe taraftarı olan iki grup arasında parkta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga kısa sürede şiddetlenerek bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanelerde tedaviye alınan ve ağır yaralandığı belirtilen Emincan Övüç, yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.