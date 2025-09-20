İşyerlerine kurşun yağmuruna tuttular: Polisten kaçamadılar

Yayınlanma:
İstanbul Ümraniye ve Zeytinburnu’nda işyerlerini kurşunlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 5 Eylül 2025 tarihinde bir işyerine motosikletle gelen 2 kişi, dükkana kurşun yağdırdı, ardından ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yeri ve çevresindeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli şahsı 9 Eylül günü yakalayarak gözaltına aldı.

istanbul-umraniye-ve-zeytinburnunda-i-922585-274114.jpg

6 KİŞİ TUTUKLANDI!

Zeytinburnu’nda ise 11 Eylül günü hastane önünde eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez’e yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. 60 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, 12 Eylül’de düzenlenen operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ümraniye’de yakalanan 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken Zeytinburnu’nda gözaltına alınanların da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

istanbul-umraniye-ve-zeytinburnunda-i-922588-274114.jpg

Göztepe parkında dehşet: Taraftarlar arasında çatışmada 1 kişi öldüGöztepe parkında dehşet: Taraftarlar arasında çatışmada 1 kişi öldü

Dayısıyla yengesini öldüren yeğen tutuklandıDayısıyla yengesini öldüren yeğen tutuklandı

Kaynak:DHA

