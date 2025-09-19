Aydın'da 3 aylık takip sonrası operasyon: 6 kişi cezaevine gönderildi

Aydın'da 3 aylık takip sonrası operasyon: 6 kişi cezaevine gönderildi
Yayınlanma:
Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonla zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.

İlçede 7 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, şüpheliler H.K, E.Ş, E.A, S.K, E.B, H.G. ve S.B’yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve bir adet silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, E.Ş, E.A, S.K, E.B ve H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda uyuşturucu kullandıkları belirlenen 27 kişiye de adli işlem uygulandı.

