Eskişehir'de hayvan tefeciliği operasyonu!
Eskişehir’de hayvan satışı adı altında tefecilik yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayvan ticareti adı altında tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Tespit edilen 10 şüpheli, bir süre izlendikten sonra düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
ZORLA SENET İMZALATTI
İncelemede şüphelilerin hayvan ticareti adı altında vatandaşları faizle borçlandırdıkları, senetlerini iade etmedikleri, baskı ve tehditle de zorla senet imzalattıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 10 şüpheli, işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildiği ifade edildi.