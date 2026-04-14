Ayasofya'da provokasyon: İki Yunan "Ya Ortodoks ya da öl" yazılı bayrak açtı

Yunanistan'dan gelen 5 kişilik turist kafilesi, 9 Nisan günü saat 15.00 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Girişte üst aramaları yapılan kafile, güvenlik prosedürlerinin ardından kontrollü kapıdan geçerek cami içerisine giriş yaptı.

BİZANS BAYRAĞI AÇTILAR

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre cami içerisinde bir süre vakit geçiren turistlerden biri, üst kattaki ziyaretçilere açık olan bölüme geçtiği sırada cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkardı. Şüpheli, beraberindeki arkadaşıyla birlikte bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Fotoğraf işleminin tamamlanmasının ardından bayrağı yanındaki diğer arkadaşına devreden şüpheliye, o esnada durumu fark eden güvenlik güçleri müdahale etti.

"YA ORTODOKS OL YA DA ÖL" İFADESİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin el koyduğu bayrak üzerinde yapılan incelemede, üzerinde yazan ifadeler dikkat çekti. Yapılan tespitte, bayrağın üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ TURİST CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 35 yaşındaki Mazis Michael ve 42 yaşındaki Kostantina Mazi, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen iki turist, "Halkın Bir Kesimini Aşağılama Suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.