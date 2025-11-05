Avcılar’da tüyler ürperten olay! Okul servisini bekleyen çocuğu takip etti: Annesi gelince kaçtı

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız çocuğu, okul servisine binmek için evlerinin önünde beklemeye başladı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, öğrencinin yanına gelerek konuşmak istediğini söyledi ve çocuğu ısrarla yanına çağırdı.

KORKUP ANNESİNE HABER VERDİ!

Şüpheliden korkan kız, binaya girerek annesine haber verdi. Bu sırada sokakta beklemeye devam eden şüpheli, servisin gelmesiyle hızla uzaklaştı. Sokağa çıkan anne şüpheli şahsın peşinden giderken öğrenci servise bindi. Öğrencinin ailesi, çocuklarının kaçırılma girişiminde bulunmasının ardından karakola giderek şikayetçi oldu. O anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI!

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından, kız çocuğu ve annesini tedirgin eden şüpheli kısakıvrak yakalandı. Aynı bölgede ikamet ettiği tespit edilen B.K.'nın kısa süre önce dizüstü bilgisayarı ve tabletinin çalındığı, hırsızı tespit edebilmek için çevrede güvenlik kamerası olan yerlere baktığını söylediği bildirildi.

B.K. verdiği ifadesinde, binadaki güvenlik kamerasını gördüğünü ve kamera kaydına ulaşabilmek amacıyla kiminle görüşmesi gerektiğini sormak için konuşmaya çalıştığını ancak yanlış anlaşıldığını ifade ederken ikna olan aile şahıstan şikayetçi olmadı.







