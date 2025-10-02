Avcılar'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Avcılar'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Avcılar'da seyir halindeki bir otomobil motor bölümünde çıkan yangın sonucu hasar gördü.

İstanbul Avcılar 'da hareket halindeki bir otomobil, motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

Yangın, saat 22.00 civarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, D-100 kara yolunun yan şeridinde seyir halinde olan bir otomobilde meydana geldi.

istanbul-avcilar-d-100-yan-yolda-otomo-942470-279902.jpg

ARACINI YOL KENARINA ÇEKTİ

Araç hareket halindeyken motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, durumu kısa sürede fark edince otomobilini hemen yol kenarına çekip park etti.

Otomobilin motor bölümünden kısa süre sonra da alevler yükseldi. Çevredeki diğer sürücüler yardıma koşsa da müdahale yetersiz kaldı.

istanbul-avcilar-d-100-yan-yolda-otomo-942468-279902.jpg

İTFAİYE, YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobildeki yangına müdahale etti.

Aracın motor bölümündeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonucu araçta hasar meydana geldiği görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

