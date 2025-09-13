ASKOOP’ta yangın: Tankerler ve iş makineleri alevlere teslim oldu
İstanbul Arnavutköy'deki endüstri bölgesinde, 2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesi alev alev yandı.
AKARYAKIT TANKERİ VE İŞ MAKİNESİ ALEV ALDI
Yangın, saat 00.15 sularında Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi üzerindeki ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi’nde meydana geldi.
2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesinden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
YANGIN YAKLAŞIK BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yangına müdahale ederken dumanlar gökyüzünü kapladı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
İŞ MAKİNELERİ VE TANKERLER KULLANILMAZ HALE GELDİ
Alevler söndürüldükten sonra akaryakıt tankerleri ile iş makinelerinin kullanılmaz hale geldiği görüldü.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.