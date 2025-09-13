ASKOOP’ta yangın: Tankerler ve iş makineleri alevlere teslim oldu

ASKOOP’ta yangın: Tankerler ve iş makineleri alevlere teslim oldu
Yayınlanma:
Arnavutköy'de endüstri bölgesinde, 2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Arnavutköy'deki endüstri bölgesinde, 2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesi alev alev yandı.

Son dakika | İstanbul’da panik anları! Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangınSon dakika | İstanbul’da panik anları! Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın

AKARYAKIT TANKERİ VE İŞ MAKİNESİ ALEV ALDI

Yangın, saat 00.15 sularında Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi üzerindeki ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi’nde meydana geldi.

Kereste deposunda yangın: Ormanlık alan tehdit altındaKereste deposunda yangın: Ormanlık alan tehdit altında

2 akaryakıt tankeri ile 2 iş makinesinden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

istanbul-arnavutkoyde-2-akaryakit-tank-910931-270690-1.jpg

YANGIN YAKLAŞIK BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yangına müdahale ederken dumanlar gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

istanbul-arnavutkoyde-2-akaryakit-tank-910932-270690.jpg

İŞ MAKİNELERİ VE TANKERLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Alevler söndürüldükten sonra akaryakıt tankerleri ile iş makinelerinin kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

