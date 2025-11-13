Aşiret düğününde gelin ve damada paradan yelek giydirdiler

Mardin'de düzenlenen aşiret düğününde paradan yapılan taç ve yelekler gelin damada giydirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan bir aşiret düğününde valizle taşınan paralar yelek ve taç haline getirilip gelin ve damada giydirildi.

Halkın gerçek gündemini haykırdılar: Eskiden pazara çıktığımızda torbalar dolardı şimdi bakıp geçiyoruzHalkın gerçek gündemini haykırdılar: Eskiden pazara çıktığımızda torbalar dolardı şimdi bakıp geçiyoruz

PARADAN YELEK YAPIP GELİN DAMADA GİYDİRDİLER

Kızıltepe ilçesinde hafta sonu yapılan aşiret düğününe Avrupa’dan gelen Nehir Vinç, damat olan kardeşi Halil İbrahim ile geline, valizle getirdiği 50 avro ve 200 Türk lirası banknotlarıyla yaptırdığı yeleği giydirdi.

DÜĞÜNDEKİLERİN ÖVGÜSÜNE YOL AÇTI

Vinç, çifte ayrıca 100 dolarla hazırlanan taçları taktı. Ağabeyinin takılarının çifti şaşırttığı görülen düğüne katılan davetliler ise ağabeyi uzun süre alkışladı.

Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken, o anlar ise çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Aşiret düğününde paralar valizlere sığmadı: Saymak için 15 kişi oturduAşiret düğününde paralar valizlere sığmadı: Saymak için 15 kişi oturdu

BAZI AŞİRETLER YASAK KARARI ALMIŞTI

Öte yandan bölgede bazı aşiretler Mardin'de de karşımıza çıkan uygulamaları yasaklama kararı almıştı.

Kaynak:DHA

