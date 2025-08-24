Aşiret düğününde paralar valizlere sığmadı: Saymak için 15 kişi oturdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi, çok konuşulan bir aşiret düğününe sahne oldu. Gelin ve damada takılan yaklaşık 20 milyon lira nakit para, iki büyük boy valize sığdırılamazken, parayı saymak için 15’ten fazla aile büyüğü masanın başına oturdu.

Kars’ın Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti Gebze’de bir kapalı pazar yerinde yapılan düğünle dünya evine girdi. 5 binden fazla kişinin katıldığı düğünde, metrelerce uzayan halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak takı masası da kuruldu.

Takı takmak için davetlilerin birbiriyle yarıştığı düğünde takılan para ve altınlar, ‘toy babaları’ adı verilen 15 kişiden fazla aile büyüğünün oturduğu masada sayıldı. Paralar iki büyük boy valize sığdırmakta zorlanıldı. 5 binden fazla kişi katıldı.

MİLLETVEKİLLERİ DE YER ALDI

Düğüne aşiret liderlerinden milletvekillerine, STK ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar binlerce kişi katılım sağladı. Davetliler arasında AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler gibi isimler de yer aldı.

Damadın abisi Vahap Ağlamaz, "Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimiz oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden halaylarla son buldu.

Kaynak:DHA

