Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Iğdır'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen Azerbaycan uyruklu iki işçiden biri yaşamını yitirdi.

Iğdır'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen Azerbaycan uyruklu iki işçiden Babak N. hayatını kaybetti. Topçular Mahallesi'ndeki inşaatta meydana gelen kazada AFAD ve itfaiye ekipleri işçileri boşluktan çıkardı. Diğer yaralı işçi Sananı F.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AFAD VE İTFAİYE YÖNLENDİRİLDİ

Topçular Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Babak N. ile Sananı F., asansör boşluğuna düştü. Olay mahalline AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Bulundukları yerden çıkarılan işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Tedavi altına alınan işçilerden Babak N., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

1 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yaralı Sananı F.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

