16 yaşındaki çocuk işçi gece vardiyasında hayatını kaybetti

Derin yoksulluk, eğitim sistemi ve hayat şartları nedeni ile yaşanan çocuk işçi ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dün bir çocuk işçi daha hayatını kaybetti.

Daha 16 yaşında olan Mustafa Eti Tekirdağ'da Tekirdağ'daki Tuğla fabrikasında gece vardiyasında çalışıyordu. Mustafa, gece saatlerinde üşüdüğü için boş tenekede ateş yaktı. Üşüyen Mustafa ateşi harlamak için boş tenekedeki ateşe tiner döktü. Ancak o sırada ani bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda çıkan alevlerin arasında kalan Mustafa ağır yanıklar aldığı için hastaneye kaldırıldı.

10 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Birgün Emek Servisi'nde yer alan habere göre, vücudunun büyük bölümünde ağır yanıklar oluşan Mustafa, 10 gündür Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşı veriyor. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Eti’nin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla memleketi Van’ın Özalp ilçesine gönderildi. Çocuk işçi, dün Özalp’ta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

2025 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN 68. ÇOCUK İŞÇİ OLDU

İSİG Meclisi, Eti'nin yıl başından bu yana iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 68'inci çocuk olduğunu duyurdu.