16 yaşındaki çocuk işçi gece vardiyasında hayatını kaybetti

16 yaşındaki çocuk işçi gece vardiyasında hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Tekirdağ'daki tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan 16 yaşındaki Mustafa Eti, gece üşüdüğü için yaktığı ateşi harlama için tenekeye tiner döktü. Ani patlama sonucunda ağır yanıklara maruz kalan 16 yaşındaki çocuk işçi 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Derin yoksulluk, eğitim sistemi ve hayat şartları nedeni ile yaşanan çocuk işçi ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dün bir çocuk işçi daha hayatını kaybetti.

Daha 16 yaşında olan Mustafa Eti Tekirdağ'da Tekirdağ'daki Tuğla fabrikasında gece vardiyasında çalışıyordu. Mustafa, gece saatlerinde üşüdüğü için boş tenekede ateş yaktı. Üşüyen Mustafa ateşi harlamak için boş tenekedeki ateşe tiner döktü. Ancak o sırada ani bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda çıkan alevlerin arasında kalan Mustafa ağır yanıklar aldığı için hastaneye kaldırıldı.

yeni-proje-47.jpg

10 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Birgün Emek Servisi'nde yer alan habere göre, vücudunun büyük bölümünde ağır yanıklar oluşan Mustafa, 10 gündür Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşı veriyor. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

İki işçi aynı gün ayrı yerlerde yüksekten düştüİki işçi aynı gün ayrı yerlerde yüksekten düştü

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Eti’nin cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla memleketi Van’ın Özalp ilçesine gönderildi. Çocuk işçi, dün Özalp’ta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

2025 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN 68. ÇOCUK İŞÇİ OLDU

İSİG Meclisi, Eti'nin yıl başından bu yana iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 68'inci çocuk olduğunu duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Türkiye
Yeni Şafak faiz kararından hemen önce Şimşek'e seslendi: Dayanma gücümüz kalmadı
Yeni Şafak faiz kararından hemen önce Şimşek'e seslendi: Dayanma gücümüz kalmadı
Edremit canisinin yatmadığı cezaevi kalmamış! Bir değil iki defa firar ettiği ortaya çıktı
Edremit canisinin yatmadığı cezaevi kalmamış! Bir değil iki defa firar ettiği ortaya çıktı