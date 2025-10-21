İki işçi aynı gün ayrı yerlerde yüksekten düştü

İki işçi aynı gün ayrı yerlerde yüksekten düştü
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 ayrı iş kazasında yüksekten düşen 2 işçi, hastanede tedaviye alındı.

İlk kaza, saat 15.00 sıralarında Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

3 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Fabrikada çalışırken dengesini kaybeden Sinan İnci (47), yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan muayenede İnci'nin vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi.

5 METREDEN DÜŞTÜ

İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında Ulaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden Şenel Güleç (50), yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güleç, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, her 2 iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

