Ordu'da iş cinayeti! İnşaatta çalışan iki kardeşin üzerine demir parçaları düştü

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, inşaatta çalıştıkları sırada 2 kardeşin üzerine demir parçaları düştü. Tarık Ercan (58) hayatını kaybederken kardeşi Mustafa Ercan (57) yaralandı.

Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde tek katlı ahır inşaatında meydana gelen korkunç olayda, inşaatta çalışan 58 yaşındaki Tarık Ercan ve 57 yaşındaki kardeşi Mustafa Ercan'ın üzerine çatıdan demir parçaları düştü.

İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI!

Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TARIK ERCAN YAŞAMINI YİTİRDİ!

Daha sonra Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Tarık Ercan, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Mustafa Ercan'ın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı iletildi.




Kaynak:DHA

