Brtın'da iş cinayeti! Silobasın patlaması sonucu bir işçi öldü

Bartın’da, çimento boşaltımı sırasında beton silobasında yaşanan patlama sonucu sürücü Yaşar Caner (38) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Epçilerkadı köyünde meydana geldi.

BASINÇLI HAVA SIKIŞTI PATLAMA MEYDANA GELDİ

Çimento fabrikasında şoför olarak çalışan Yaşar Caner, beton silobasıyla Bartın-Arıt kara yolu inşaat sahasına çimento boşalttığı sırada, basınçlı havanın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silobastaki patlamanın şiddetiyle fırlayarak zemine düşen Caner, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Caner'i Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Caner, hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİLOBAS NEDİR?

Silobas Dorse (Treyler), toz çimento, un, tahıl malzemeleri, kalsit, silis kumu ve benzeri ürünleri taşıma amaçlı kullanılmaktadır. Ana yapısı mukavemeti yüksek çelikten özel toz altı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

