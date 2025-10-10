Malatya'da iş cinayeti! Duvar ustası 5'inci kattan düşerek öldü
Malatya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen duvar ustası Adem Biroğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti.
DUVAR USTASI 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ
Sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan Adem Biroğlu, 5'inci kattan düştü.
Dengesini kaybederek aşağıya düşen Biroğlu'nu gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan inşaat işçisi Biroğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
43 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Adem Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak:DHA