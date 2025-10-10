Malatya'da iş cinayeti! Duvar ustası 5'inci kattan düşerek öldü

Yayınlanma:
Malatya bir inşaat çalışan duvar ustası Adem Biroğlu, 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Malatya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen duvar ustası Adem Biroğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti.

DUVAR USTASI 5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan Adem Biroğlu, 5'inci kattan düştü.

Dengesini kaybederek aşağıya düşen Biroğlu'nu gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5inci-kattan-dusen-isci-oldu-956657-284115-001.jpg

İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldüİSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan inşaat işçisi Biroğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

43 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

5inci-kattan-dusen-isci-oldu-956655-284115.jpg

Adem Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

