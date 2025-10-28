Iğdır'da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi!

Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana gelen iş kazası, bir ailenin ocağına ateş düşürdü. İnşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu, iki işçi asansör boşluğundan zemine düştü.

Olayda yaralanan işçilerden Azerbaycan uyruklu Babak Najafov (41), olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kazanın diğer mağduru olan ve aynı yaştaki Sananı Fatullayev (41) ise ağır yaralı olarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatullayev, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Erzurum Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUMLU KİŞİ GÖZALTINDA

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hemen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, inşaatta sorumluluğu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ekipleri de kazanın kesin nedenini ve ihmal olup olmadığını belirlemek üzere olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın yürütüldüğünü bildirdi.