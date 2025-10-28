Iğdır'da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi!

Yayınlanma:
Iğdır'da bir inşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu asansör boşluğundan zemine düşen iki işçiden Azerbaycan uyruklu Babak Najafov (41), hastaneye kaldırılırken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Diğer işçi ise ağır yaralı olarak Erzurum’a sevk edildi.

Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana gelen iş kazası, bir ailenin ocağına ateş düşürdü. İnşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu, iki işçi asansör boşluğundan zemine düştü.

Olayda yaralanan işçilerden Azerbaycan uyruklu Babak Najafov (41), olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kazanın diğer mağduru olan ve aynı yaştaki Sananı Fatullayev (41) ise ağır yaralı olarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatullayev, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Erzurum Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

24bcdf3e-ca0e-413a-9538-df19e3aab3dd.jpg

SORUMLU KİŞİ GÖZALTINDA

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hemen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, inşaatta sorumluluğu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Gübretaş işçilerinin grevi 118'inci gününde: "Geçinebilir bir hayat istiyoruz"Gübretaş işçilerinin grevi 118'inci gününde: "Geçinebilir bir hayat istiyoruz"

Öte yandan, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ekipleri de kazanın kesin nedenini ve ihmal olup olmadığını belirlemek üzere olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Türkiye
Bursa’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
Bursa’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi
Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi
Kuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılar
Kuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılar