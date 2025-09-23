Artvin’de sel ve heyelan: Camili'de mahsur kalanlar helikopterle tahliye edildi

Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Kentin önemli turizm merkezlerinden, Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası’na giden kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun yeniden açılması için bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

Ulaşımın sağlanamaması üzerine bölgedeki turizm işletmelerinde mahsur kalan yerli ve yabancı 18 turist için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde tahliye çalışması başlatıldı. Askeri helikopterlerle bölgeden alınan turistler, Borçka ilçe merkezine getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından turistler otobüslerle gidecekleri yerlere gönderildi.

Öte yandan sel ve heyelan sonrası bölgede elektrik iletim hatları ve trafolarda hasar meydana geldi. AFAD koordinesinde helikopterlerle bölgeye sevk edilen Artvin Çoruh EDAŞ ekipleri, arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

