Artvin'de iş cinayeti: Üzerine ağaç devrilen kesim işçisi yaşamını yitirdi
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Balcı köyünde orman kesimi sırasında yaşanan iş kazası, bir kişinin yaşamına mal oldu.
Olay, ormanlık alanda kesim yapan ağaç işçilerinden Musa Çil'in (42) üzerine, kesim sırasında devrilen ağacın düşmesiyle meydana geldi. Çil, devrilen ağacın altında kaldı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Musa Çil’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Musa Çil’in cenazesi, otopsi işlemleri için Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
