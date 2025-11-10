Artvin'de iş cinayeti: Üzerine ağaç devrilen kesim işçisi yaşamını yitirdi

Artvin'de iş cinayeti: Üzerine ağaç devrilen kesim işçisi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Artvin'in Borçka ilçesi Balcı köyünde orman kesimi sırasında meydana gelen iş cinayetinde, devrilen ağacın altında kalan ağaç kesim işçisi Musa Çil (42) hayatını kaybetti.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Balcı köyünde orman kesimi sırasında yaşanan iş kazası, bir kişinin yaşamına mal oldu.

Olay, ormanlık alanda kesim yapan ağaç işçilerinden Musa Çil'in (42) üzerine, kesim sırasında devrilen ağacın düşmesiyle meydana geldi. Çil, devrilen ağacın altında kaldı.

İş cinayetinde oğullarını kaybetmişlerdi: Aileden adalet çağrısı!İş cinayetinde oğullarını kaybetmişlerdi: Aileden adalet çağrısı!

uzerine-agac-devrilen-kesim-iscisi-oldu-1008935-299278.jpg

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Musa Çil’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Atatrük'ün aziz hatırası alerji yaptı: Eski Baro Başkanı Atatürk'ü 'din' üzerinden hedef aldı: Tepkiler çığ gibi büyüdü!Atatrük'ün aziz hatırası alerji yaptı: Eski Baro Başkanı Atatürk'ü 'din' üzerinden hedef aldı: Tepkiler çığ gibi büyüdü!

Musa Çil’in cenazesi, otopsi işlemleri için Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye
Erdoğan'ın memleketinde esnaftan zehir zemberek vergi sözleri
Erdoğan'ın memleketinde esnaftan zehir zemberek vergi sözleri
Alkollü yakalanınca 'AKP teşkilat başkanıyım' demişti: Eşi tutuklandı
Alkollü yakalanınca 'AKP teşkilat başkanıyım' demişti
Depremde hasar görmüştü: 10 Kasım'da anlamlı çağrı
Depremde hasar görmüştü: 10 Kasım'da anlamlı çağrı