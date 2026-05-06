Artvin’de heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı, park halindeki 1 TIR zarar gördü.

Kemalpaşa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, sabah saatlerinde, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları gürültüyle kara yoluna düştü.

artvinde-heyelan-yol-ulasim-kapandi-1295367-385389.jpg

Zonguldak’ta heyelan gerilim hattındaki telleri kopardıZonguldak’ta heyelan gerilim hattındaki telleri kopardı

Heyelan sırasında yolda bulunan 1 TIR, düşen kayaların isabet etmesi sonucu zarar gördü. Yol, tek yönlü olarak ulaşıma kapandı.

artvinde-heyelan-yol-ulasim-kapandi-1295369-385389.jpg

Heyelanda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda temizleme çalışmasına başladı. (DHA)

HEYELAN NEDEN OLUR?

Heyelan (toprak kayması), yerçekimi etkisiyle eğimli arazilerdeki kaya, toprak veya moloz kütlelerinin yamaç aşağı hareket etmesine verilen isim.

Temel nedenleri şiddetli yağışlar, kar erimeleri, depremler, volkanik faaliyetler, dik eğim yapısı ve insan faaliyetleri (yol yapımı, madencilik, ağaç kesimi) sonucu yamaç dengesinin bozulmasıdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Türkiye
Bakan Tekin rakam verdi: Meslek liselerine talep arttı
Bakan Tekin rakam verdi: Meslek liselerine talep arttı
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
Aracın altında kalmaktan son anda kurtarmıştı! Küçük çocuk kahramanıyla buluştu
Aracın altında kalmaktan son anda kurtarmıştı! Küçük çocuk kahramanıyla buluştu