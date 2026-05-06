Artvin’de heyelan! Yol ulaşıma kapandı
Kemalpaşa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, sabah saatlerinde, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları gürültüyle kara yoluna düştü.
Heyelan sırasında yolda bulunan 1 TIR, düşen kayaların isabet etmesi sonucu zarar gördü. Yol, tek yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Heyelanda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda temizleme çalışmasına başladı. (DHA)
HEYELAN NEDEN OLUR?
Heyelan (toprak kayması), yerçekimi etkisiyle eğimli arazilerdeki kaya, toprak veya moloz kütlelerinin yamaç aşağı hareket etmesine verilen isim.
Temel nedenleri şiddetli yağışlar, kar erimeleri, depremler, volkanik faaliyetler, dik eğim yapısı ve insan faaliyetleri (yol yapımı, madencilik, ağaç kesimi) sonucu yamaç dengesinin bozulmasıdır.