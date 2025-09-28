Artvin'de 7. Kez 'Türkü Şöleni' coşkusu

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü, bu sene de 7’nci kez düzenlenen Türkü Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Her sene geleneksel olarak gerçekleştirilip, bölge halkı tarafından ilgiyle takip edilen şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yöresel sanatçıların sahneye çıktığı etkinlikte, geleneksel türkülerle hem hüzün hem de neşe bir arada yaşandı. Köyün tarihi atmosferinde düzenlenen şölen, bölge halkını ve misafirleri bir araya toplayarak dostluk bağlarını da kuvvetlendirdi.

ETKİNLİĞE GELENLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Ardanuç’un doğası, dağlarla çevrili manzarası, etkinliğe gelenlere keyifli anlar yaşattı. Köy halkının yanında çevre ilçelerden de ziyaretçilerin geldiği şölenin, sadece müzik değil, aynı zamanda dostluğun da sesi olduğunu ifade edildi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı programlarla öne çıkan şenlikle kültürel birlikteliği güçlendirmenin yanı sıra bölgenin tanıtımına da katkı sağlanması hedeflendi.