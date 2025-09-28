Altın Koza Ödülleri sahiplerini buldu: 'O Da Bir Şey Mi' rüzgarı

Adana Büüykşehir Belediyesince bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan'ın yaptığı geceye 'O Da Bir Şey Mi' isimli film 8 dalda ödül alarak damga vurdu.

ZEYDAN KARALAR'IN YERİNE GEÇER KONUŞMA YAPTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklu olması sebebiyle yerine vekil olarak seçilen Güngör Geçer, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasında festivalin "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" temasıyla yapıldığını söyledi.

Sinemanın sadece bir sanat olmadığını belirten Geçer, "Sinema, dünyanın acılarına tanıklık eder, adalet yarışına, barış hukukuna güç katar. Bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık dramını, ülkemizdeki orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Sinema bu gerçekleri görünür kılar, bizi düşündürür, değiştirmeye çağırır. Ödüller yalnızca filmlere değil, emeğiyle, sözüyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır" diye konuştu.

ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da festivalin istedikleri gibi güzel geçtiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.

'O DA BİR ŞEY Mİ'YE 8 ÖDÜL BİRDEN

- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

Adana İzleyici Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

Yılmaz Güney Ödülü: "Ev" - Orhan Eskiköy

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: "Gündüz Apollon Gece Athena" - Emine Yıldırım

En İyi Yönetmen Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

En İyi Senaryo Ödülü: "Perde" - Özkan Çelik ve Cen Zeynel Kılıç

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Buradayım, İyiyim" - Bige Ünal ve "Perde" - Tülin Özen

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Uçan Köfteci" - Nazmi Kırık

En İyi Müzik Ödülü: "Gündüz Apollon Gece Athena" - Barış Diri

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Barbu Balasoiu

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Elif Taşçıoğlu

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Ev" - Erhan Örs

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Uçan Köfteci" - Aslı Işık ve "Perde" - Duygu Karaca

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Perde" - Bedir Bedir

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Merve Asya Özgür

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Cinema Jazireh" - Mazlum Sümer

Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

Törende ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi.