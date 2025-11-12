Art arda dört deprem! Naci Görür 6 Şubat'ı hatırlatarak uyardı!

Art arda dört deprem! Naci Görür 6 Şubat'ı hatırlatarak uyardı!
Yayınlanma:
Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında bir saat içinde peş peşe dört deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntıların en büyüğünün saat 12.31'de 5.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür'den depremlere ilişkin açıklama geldi.

Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında kısa süre içerisinde peş peşe meydana gelen depremler, bölgede paniğe yol açtı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, en büyük sarsıntı saat 12.31’de 5.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Rum basınına göre merkez üssü GKRY'nin Baf kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunan deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve yaklaşık 15 saniye sürdü. Bu ilk sarsıntının ardından aynı bölgede peş peşe üç deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar, Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'nin diğer kentleri ile Türkiye’de Antalya ve Adana’da da hissedildi.

NACİ GÖRÜR’DEN KRİTİK ANALİZ

Depremlerin yaşanmasının ardından yer bilimci jeolog Prof. Dr. Naci Görür’den kritik bir açıklama geldi. Görür, depremlerin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı niteliğinde olan ve Kıbrıs'ın güneyine uzanan Helen-Kıbrıs Zonu'nda gerçekleştiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, "Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti." ifadesini kullandı.

naci.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

