Son Dakika | Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem! Mersin'de hissedildi
Yayınlanma:
Son dakika... Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin'deki vatandaşlar, sosyal medyada, 'Baya sallandık' diyerek depremi hissetiklerini aktardı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında olduğu görüldü. AFAD'ın aktardığına göre; depremin Türkiye'ye en yakın bölgesi Mersin Anamur oldu.
MERSİNLİLER SALLANDI
Depremin 15.46 kilometre derinliğinde yaşandığı da AFAD tarafından ifade edildi. AFAD, deprem hakkında şunları söyledi:
"Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km"
Bu depremin ardından 3,5 ve 4,8büyüklüğünde bir artçı daha yaşandı.
Mersin'de bulunan birçok vatandaşın depremi hissettiği öğrenildi. Mersin'de ikamet eden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından, "Baya hissettik' diyerek paylaşım yaptı.