Son Dakika | Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem! Mersin'de hissedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında olduğu görüldü. AFAD'ın aktardığına göre; depremin Türkiye'ye en yakın bölgesi Mersin Anamur oldu.

MERSİNLİLER SALLANDI

Depremin 15.46 kilometre derinliğinde yaşandığı da AFAD tarafından ifade edildi. AFAD, deprem hakkında şunları söyledi:

"Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2025-11-12

Saat:12:31:22 TSİ

Enlem:34.61639 N

Boylam:32.44333 E

Derinlik:15.46 km"

Bu depremin ardından 3,5 ve 4,8büyüklüğünde bir artçı daha yaşandı.

Mersin'de bulunan birçok vatandaşın depremi hissettiği öğrenildi. Mersin'de ikamet eden vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından, "Baya hissettik' diyerek paylaşım yaptı.