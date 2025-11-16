Arkadaşları yumruklarla birbirine girdi! Ayırmak yerine tezahürat yaptılar

Yayınlanma:
İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki parkın içinde bulunan basketbol sahasında 2 kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Sahada bulunan arkadaşları ise, kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaptı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir parkın içindeki basketbol sahasında, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte sahada bulunan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLARLA KAVGA ETTİLER!

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüşürken 2 kişi birbirlerine girdi.

AYIRMAK YERİNE TEZAHÜRAT YAPTILAR!

Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular.

Kavga anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

