Arkadaşları yumruklarla birbirine girdi! Ayırmak yerine tezahürat yaptılar
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir parkın içindeki basketbol sahasında, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte sahada bulunan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
TEKME VE YUMRUKLARLA KAVGA ETTİLER!
Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüşürken 2 kişi birbirlerine girdi.
AYIRMAK YERİNE TEZAHÜRAT YAPTILAR!
Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular.
Kavga anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak:DHA