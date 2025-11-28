Arıtma tesisi çamurlarını boş araziye döken firmaya milyonlarca liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da bir firmanın arıtma tesisinden çıkan çamuru Burdur’daki boş bir araziye dökmesi üzerine, firmaya 48 milyon 612 bin 876 lira idari para cezası uyguladı ve faaliyetlerini durdurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'daki arıtma tesislerinden çıkan çamurun Burdur'daki boş bir araziye yasa dışı yollarla dökülmesi üzerine yürütülen titiz çalışma sonucunda bir firmaya rekor düzeyde idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Burdur'da araziye dökülen arıtma çamurunun kaynağını tespit etmek amacıyla 17 Kasım'dan itibaren bölgedeki 26 atık su arıtma tesisi ve 3 bertaraf işletmesinde kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 6 denetim ekibi ve 5 çevre laboratuvarı ile tesislerden numuneler alındı.

26 KAMYONLA YASA DIŞI TAŞIMA TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğüne ait arıtma çamurlarını taşıyan araçların GPS kayıtlarını gün gün takip etti. Ayrıca Burdur'da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları da incelendi.

Çalışmalar sonucunda, 24 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında bölgeye dökülen arıtma çamurlarının 26 kamyonla taşındığı ve bu araçların Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firmaya ait olduğu kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

Atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarını, Bakanlık tarafından lisans verilen yasal bertaraf tesislerine götürmek yerine Burdur'daki boş araziye döken firmaya, "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında 48 milyon 612 bin 876 lira idari ceza uygulandı.

Cezanın yanı sıra, firmanın çevre izin lisansı iptal edildi ve faaliyeti durduruldu. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da açıklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

