Yabancılara sağlık hizmetlerinde yeni dönem!

Geçici koruma kapsamındaki yabancılara sunulan sağlık hizmetlerinde katılım payı, özel hastanelere başvuru ve SGK'nın fiyat uygulamalarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte geçici koruma statüsündekilerden, genel sağlık sigortalılarının tabi olduğu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) esas alınarak katılım payı zorunluluğu getirildi. Toplanan bu tutarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na aktarılacak. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Göç İdaresi Başkanlığı ile birlikte ödeme gücü bulunmadığını belirlediği kişilerin ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca geri ödenecek.

ÖZEL HASTANELERE DOĞRUDAN BAŞVURUDA KISITLAMA

Ödeme gücü olmayan geçici korunanlara verilen sağlık hizmetlerinin bedeli, Fon tarafından Sağlık Bakanlığı'na ödenecek ancak ödeme tutarı SUT fiyatlarını geçemeyecek. Bu kişiler acil ve zorunlu haller dışında özel hastanelere doğrudan başvuramayacak.

Geçici koruma kapsamındakiler için bulaşıcı hastalık risklerine yönelik taramalar ve aşılamalar yapılacak, üreme sağlığı konusunda bilgilendirme sağlanacak ve çocuklara yönelik ulusal tarama programları uygulanacak.

SGK İÇİN FİYAT ALT SINIRI

Geçici korunanlara sunulan sağlık hizmetlerinin karşılığının ödenmesinde SGK, genel sağlık sigortalıları için belirlenen fiyatların altına düşemeyecek ve daha yüksek oranda iskonto uygulayamayacak.

Ödeme gücü bulunduğu halde sağlık hizmeti karşılanmayan kişilere ise aşılar hariç herhangi bir hizmet sunulmayacak.

Düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edildi.