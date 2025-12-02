Aref Ghafouri gözaltına alındı

Aref Ghafouri gözaltına alındı
Yayınlanma:
Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan illüzyonist Aref Ghafouri, borsa operasyonunda gözaltına alındı.

Borsa İstanbul’da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlamaları yöneltilen 12 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise arandığı aktarıldı.

Savcılığın gözaltı talebi üzerine, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’taki adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden birinin Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan illüzyonist Aref Ghafouri olduğu belirtildi.

aref-ghafouri.jpg

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine;

Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

