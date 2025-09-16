Aracın içinde sıkışan yavru kediyi son anda fark etti! Yardıma itfaiye koştu

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, zor durumda kalan hayvanların yardımına vatandaşlar koştu. Yaşanan ilk olay, Merkez Mahallesi'nde bulunan Talimhane Sokak’ta 4 katlı bir binanın boş dairesinde meydana geldi. Dairenin cam balkonuna düşen kumruyu esnaf fark ederken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla cam balkonda bulunan kumruyu cam balkondan aldı. Kanadından yaralandığı tespit edilen kumru kısa sürede kurtarıldı. İtfaiye erinin elinde tuttuğu kumru bir kutuya konularak tedavi edilmek üzere cadde üzerinde bulunan bir pet mağazası sahibine teslim edildi.

YAVRU KEDİYİ ARACIN İÇİNDEN KURTARDILAR!

İkinci olay ise, Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinden çıkan Haldun Çelik ile eşi Aynur Çelik iki farklı otomobille yolda ilerledikleri sırada, Haldun Çelik, eşinin otomobilinin ön lastik bölümünde kuyruk olduğunu fark etti. Haldun Çelik, kornaya basarak önde ilerleyen eşini uyardı. Sesi duyulan ancak bulunduğu yerden çıkarılamayan yavru kedi için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan yavru kediyi kısa sürede lastik bölümünden çıkardı. Haldun Çelik, "Arabamızı park ettiğimiz yerden aldık. Eşimin arkasındaydım. Bir şeyin alttan sallandığını fark ettim, kedi olduğunu fark ettim. Uzun bir şekilde korna çalarak durdurdum. Kahraman itfiayecilerimiz bizim için hallettiler. " ifadelerini kullandı.

Aynur Çelik ise, "Çok korkuttu bizi. Neyse ki sağ salim kurtardık. Bir anda elin kolun bağlı kalıyor. Şimdi veterinere götürüp tedavisini yaptıracağız " sözlerini sarf etti.

