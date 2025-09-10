Antalya’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma:
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan karayolundaki tünelde zincirleme kaza meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Elikesik Mahallesi D-400 karayolundaki tünelde, 8 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçların karıştığı kazada çevredek vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aa-20250910-39073452-39073449-antalyada-zincirleme-trafik-kazasinda-10-kisi-yaralandi.jpg

10 KİŞİ YARALANDI!

Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle tünelde uzun araç kuyruğu oluştu.

Bir zam daha yolda! Taksi, dolmuş ve servis araçlarında sistem değiştiBir zam daha yolda! Taksi, dolmuş ve servis araçlarında sistem değişti

ABD'den vize uyarısı: Doğum için gelenlere ret vereceğizABD'den vize uyarısı: Doğum için gelenlere ret vereceğiz

Kaynak:AA

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi
Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi
Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!
Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!