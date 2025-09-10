Antalya’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Elikesik Mahallesi D-400 karayolundaki tünelde, 8 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçların karıştığı kazada çevredek vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI!

Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle tünelde uzun araç kuyruğu oluştu.

