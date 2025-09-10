Bir zam daha yolda! Taksi, dolmuş ve servis araçlarında sistem değişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "sıfır vergi kaçağı" hedefi ile esnafa yeni uygulamaları devreye almaya devam ederken Büyükşehir belediyesi çatısı altında yer alan ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde bulunan esnafların götürü (basit) usul defter tutma olanağı kaldırıldı.

Esnafın muhasebe giderleri ve ödeyecekleri vergiyi önemli oranda artıran yeni sistem ulaşımı da vuracak.

TAKSİ, DOLMUŞ VE SERVİS ARAÇLARINDA SİSTEM DEĞİŞTİ

Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan tüm taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçlarına sağlanan vergi muafiyeti kaldırıldı. 31 büyükşehirde hizmet veren Taksici ve dolmuşçu ve servisçi esnafı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecek. Yeni vergileme sistemiyle birlikte yaklaşık 80 bin taksici ve dolmuşçu hem Gelir Vergisi hem KDV ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Kararıyla yayımlanan yeni vergileme sistemi, büyükşehir il sınırlarında bulunan ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesini düzenliyor. Bu mükelleflerin kapsamına taksici ve minibüsçülerle (dolmuş) kazancı düşük olan halk otobüsü ve servisçiler giriyor. Halen basit usulde vergilendiren bu esnaf bu yöntem sayesinde herhangi bir vergi ödemiyor. Büyükşehir olmayan diğer illerdeki taksici ve minibüsçü esnafı ise yeni basit usulde kalacak.

BİR ZAM DAHA YOLDA!

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; iktidar, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bu esnafı 2023 yılı seçimleri sırasında oy kazanmak için basit usule geçirmiş ve vergi yüklerini sıfırlamıştı. Şimdi gerçek usule geçilmesiyle taksici ve dolmuşçular fiş kesip yüzde 20 KDV ödeyecek. KDV’yi ödemek için devlete her ay bin lira beyanname harcı yatıracak. Tutulacak defter ve hesaplar için muhasebeciye para ödemek zorunda kalacak.

Maliyeti artan esnaf vergiyi ödeyebilmek için zam yapacak, ağır fatura yine vatandaşa çıkacak.

Basit usulden gerçek usule geçilmesiyle birlikte şoför esnafının vergisi sıfırdan yaklaşık yüzde 50’lere çıkacak. Örneğin yılda 600 bin lira net kazanç (yakıt, bakım, şoför, sigorta çıktıktan sonra) elde eden bir taksici bugün hiç vergi ödemezken gerçek usule geçince 600 bin liralık kazancından yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a varan oranda Gelir Vergisi alınacak. Bu da 142 bin lira tutuyor. Ayrıca net 120 bin TL KDV ve şoförü varsa 30 bin lira stopaj ödeyecek. Böylece ödeyeceği toplam vergi 292 bin lirayı bulacak.