Antalya’da yangın paniği! Meyve ağaçları küle döndü

Yayınlanma:
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan badem ve harnup ağaçlarının bulunduğu bahçede yangın çıktı. Yangında 10 dekar alanda bulunan badem ve harnup ağacı zarar görürken yangın çevredeki ev ve seralara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Sarıağaç Mahallesi Asacık mevkiinde badem ve harnup ağaçlarının bulunduğu bahçede yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bahçenin kuru otla kaplı olması sebebiyle yangın kısa sürede tüm bahçeyi kaplarken alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

whatsapp-image-2025-09-15-at-16-26-43.jpeg

10 DEKAR ALAN KÜLE DÖNDÜ!

Olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edilirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. 10 dekar alanda bulunan 5 badem ve 2 harnup ağacının zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak:DHA

