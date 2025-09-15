Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Yayınlanma:
Mersin’in Tarsus ilçesinde, hareket halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı. İçinde 9 kişinin bulunduğu otobüste çıkan yangında, yolcular sürücü tarafından son anda tahliye edildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Irak’tan İstanbul’a giden M.B. yönetimindeki 16 KK 410 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü M.B., aracı emniyet şeridine çekerek 7 yolcu ve 2 personeli tahliye etti.

yeni-proje-001.jpg

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlerin sardığı otobüse müdahale etti. Yangın, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu hem otobüsteki hem de ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

mesrin.jpg

Olay anı yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, otobüste büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

