Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Irak’tan İstanbul’a giden M.B. yönetimindeki 16 KK 410 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü M.B., aracı emniyet şeridine çekerek 7 yolcu ve 2 personeli tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlerin sardığı otobüse müdahale etti. Yangın, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu hem otobüsteki hem de ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay anı yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, otobüste büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



