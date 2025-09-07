Antalya'da otellerin dibinde orman yangını: Müdahale sürüyor
Yayınlanma:
Antalya'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
2 HELİKOPTER 1 UÇAK SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Özgür Özel tartışmalara noktayı koydu: Kayyumun kurultayı durdurma yetkisi yok!
Kır düğünü savaş alanına döndü: Alkol tartışması silahlı çatışmaya neden oldu
Adıyaman'da depremzedelere tahliye tehdidi: Ya konteyneri boşaltın ya da su ve elektrik yok