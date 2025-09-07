Kır düğünü savaş alanına döndü: Alkol tartışması silahlı çatışmaya neden oldu

Kır düğünü savaş alanına döndü: Alkol tartışması silahlı çatışmaya neden oldu
Yayınlanma:
Sarıyer'de bir kır düğünü, en mutlu anlara sahne olması gerekirken, alkol yüzünden çıkan bir tartışma sonucu adeta bir savaş alanına döndü. İşletme sahibi ile iki müşteri arasında başlayan ve kısa sürede silahların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralanırken, olaya karışan ve silahları ateşleyen 3 kişi tutuklandı. Düğün davetlilerinin yaşadığı büyük panik ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.00 sularında Maden Mahallesi'ndeki bir kır düğünü mekanında meydana geldi. Düğüne katılan Ahmet Ş. ve Azerbaycanlı Muhammet G., iddiaya göre işletmeden alkol almak istedi. Bu talep üzerine işletme sahibi Abdulkadir K. (62) ve çalışanları Mehmet K. (31) ile Müslüm O. (50), iki müşteriyle tartışmaya başladı.

Sözlü sataşma ve küfürleşmelerin ardından kavga fiziki bir hal aldı ve arbede yaşandı. Tansiyonun en tepeye çıktığı anda ise işletme sahibi Abdulkadir K., ruhsatlı silahını çekerek ateş etmeye başladı. İşletme sahibinin ateşine, tartıştıkları Ahmet Ş. ve Muhammet G. de kendi silahlarıyla karşılık verince, düğün alanı bir anda mermilerin havada uçuştuğu bir çatışma sahnesine dönüştü.

istanbul-sariyerde-dugun-salonunda-a-894768-265791.jpg

istanbul-sariyerde-dugun-salonunda-a-894765-265791.jpg

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Silah sesleri üzerine düğündeki davetliler büyük bir panik ve korku yaşarken, yaşanan arbedede 3 şüpheli de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Polis, olaya karışan işletme sahibi Abdulkadir K., çalışanları Mehmet K., Müslüm O. ve müşteriler Ahmet Ş. ile Muhammet G.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanılan 3 adet silaha da el konuldu.

istanbul-sariyerde-dugun-salonunda-a-894767-265791.jpg

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahları ateşleyen işletme sahibi Abdulkadir K. ile müşteriler Ahmet Ş. ve Muhammet G., 'Kasten Yaralama', 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı

istanbul-sariyerde-dugun-salonunda-a-894771-265791.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Özgür Özel tartışmalara noktayı koydu: Kayyumun kurultayı durdurma yetkisi yok!
Özgür Özel tartışmalara noktayı koydu: Kayyumun kurultayı durdurma yetkisi yok!
İstavrit tezgahları doldurdu: Fiyatlar memnun etti
İstavrit tezgahları doldurdu: Fiyatlar memnun etti