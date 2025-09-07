Kır düğünü savaş alanına döndü: Alkol tartışması silahlı çatışmaya neden oldu

Olay, 1 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.00 sularında Maden Mahallesi'ndeki bir kır düğünü mekanında meydana geldi. Düğüne katılan Ahmet Ş. ve Azerbaycanlı Muhammet G., iddiaya göre işletmeden alkol almak istedi. Bu talep üzerine işletme sahibi Abdulkadir K. (62) ve çalışanları Mehmet K. (31) ile Müslüm O. (50), iki müşteriyle tartışmaya başladı.

Sözlü sataşma ve küfürleşmelerin ardından kavga fiziki bir hal aldı ve arbede yaşandı. Tansiyonun en tepeye çıktığı anda ise işletme sahibi Abdulkadir K., ruhsatlı silahını çekerek ateş etmeye başladı. İşletme sahibinin ateşine, tartıştıkları Ahmet Ş. ve Muhammet G. de kendi silahlarıyla karşılık verince, düğün alanı bir anda mermilerin havada uçuştuğu bir çatışma sahnesine dönüştü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Silah sesleri üzerine düğündeki davetliler büyük bir panik ve korku yaşarken, yaşanan arbedede 3 şüpheli de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Polis, olaya karışan işletme sahibi Abdulkadir K., çalışanları Mehmet K., Müslüm O. ve müşteriler Ahmet Ş. ile Muhammet G.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanılan 3 adet silaha da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahları ateşleyen işletme sahibi Abdulkadir K. ile müşteriler Ahmet Ş. ve Muhammet G., 'Kasten Yaralama', 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı