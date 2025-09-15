Antalya'da aynı gün 2 polis memuru intihar etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde nişanlısıyla tartışan polis memuru E.S. beylik tabancasıyla intihara kalkıştı.

Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı gün içinde bir polisin daha intihar ettiği belirtildi. Yunus ekiplerinde görev yapan polis memuru B.Y. silahıyla intihar ederek yaşamına son verdi.

ANTALYA'DA BİR GÜNDE İKİ POLİS İNTİHARI

Haber sitesi Antalya Hakkında'da yer alan bilgiye göre Muratpaşa ilçesindeki Antalya Kapalı Spor Salonu'nun kuzey kapısında polis memuru E.S. yaralı halde bulundu. Sabah 05.00 sıralarında yaralı polis memurunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan E.S. hayatını kaybetti.

İddiaya göre spor salonu çevresinde nişanlısıyla tartışan E.S. beylik tabancasıyla intihar etti. Savcılık ve polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

BEYLİK SİLAHIYLA YAŞAMINA SON VERDİ

Yine Antalya Hakkında isimli haber sitesinde yer alan bilgiye göre, aynı gün içinde bir polis memuru daha intihar etti. İddiaya göre Yunus ekiplerinde görev yapan polis memuru B.Y. beylik silahıyla hayatına son verdi.

Olayla ilgili detaylar henüz belirlenemezken, soruşturmanın devam ettiği tahmin ediliyor.

