Polislerin taleplerini tek tek açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurlarını ziyaret ettiğini belirtti.

İDRİS ŞAHİN POLİSLERİN SIKINTILARINI PAYLAŞTI

Ziyaret sonrasında polis memurlarının taleplerini paylaşan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün polis teşkilatımızın değerli mensublarını yaptığımız ziyaret sonrasında tespit ettiğim başlıca talepleri aşağıda sıralıyorum. Eksik kalanları da umarım kendileri twit metninin altına tamamlayacaktır: