Polislerin taleplerini tek tek açıkladı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurlarının taleplerine yer verdi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurlarını ziyaret ettiğini belirtti.
İDRİS ŞAHİN POLİSLERİN SIKINTILARINI PAYLAŞTI
Ziyaret sonrasında polis memurlarının taleplerini paylaşan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün polis teşkilatımızın değerli mensublarını yaptığımız ziyaret sonrasında tespit ettiğim başlıca talepleri aşağıda sıralıyorum. Eksik kalanları da umarım kendileri twit metninin altına tamamlayacaktır:
- Grevsiz, toplu sözleşme masasında kendilerini temsil edecek sendikal örgütlenme hakkının verilmesi
- Yüksek oranda polis intiharlarının altında yatan sebeplerin çözülmesi.
- Atama ve terfide adaletsizlik, liyakat eksikliği
- Keyfi ve uzun mesailer, ek mesai ücreti olmaması
- Bayram ve tatil günlerinde hakkaniyetsiz çalışma/ödemeler
- Düşük maaşlar, yetersiz ve bakımsız lojmanlar
- Aile içi huzursuzluk, şiddet ve artan boşanmalar
- Şark görevlerinin ağır yükü ve zorlukları
- Psikolojik baskı ve sahipsizlik hissi."