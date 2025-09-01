Turhan Çömez: Bu yıl 54 polis intihar etti

Turhan Çömez: Bu yıl 54 polis intihar etti
Yayınlanma:
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kütahya'da bir polis memurunun borçları nedeniyle intihar ettiğini bildirdi. Sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir polis memurunun beylik tabancasıyla intihar ettiğini açıkladı.

Polis intiharlarına dikkat çeken Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu" dedi.

KÜTAHYA'DA POLİS İNTİHARI

İYİ Partili Turhan Çömez'in belirttiğine göre, Gediz'de ekonomik sıkıntı içinde olan bir polis memuru beylik tabacasıyla kendini vurdu.

Yaralı halde Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"BU YILKİ 54'ÜNCÜ İNTİHAR"

Sosyal medya hesabından son dönemde polis intiharlarının artmasına dikkat çeken Çömez, "Sadece yılbaşından beri 54 oldu. Neden?" dedi.

jljk.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Türkiye
Hilal'in katili kendisini 17 yaşında olarak tanıtmış!
Hilal'in katili kendisini 17 yaşında olarak tanıtmış!
Jandarmaya hakaretler savurmuştu: AKP'li başkan istifa etti!
Jandarmaya hakaretler savurmuştu: AKP'li başkan istifa etti!
Son Dakika | Evinin önünde Akın Gürlek'i soran iki motosikletli gözaltına alındı
Son Dakika | Evinin önünde Akın Gürlek'i soran iki motosikletli gözaltına alındı