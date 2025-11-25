Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde yapılan ortak denetimde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi.

Aksu Belediyesi zabıta ekiplerinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte Çamköy Mahallesi’ndeki 4 soğuk hava deposu ve bir iş yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, tarihi geçmiş büyük miktarda tavuk ile bu tavuklardan yeniden üretilip paketlenen döner, ciğer, taşlık ve sucuk tespit edildi.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halkın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, denetimlerin süreceğini belirti.

İMHA EDİLDİ

Zabıta Müdürü Kaan Aydın da ele geçirilen tüm ürünlerin imha edilerek piyasaya sürülmesinin önüne geçildiği ifade edildi.