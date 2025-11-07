Antalya dakikalar içerisinde felaketi yaşadı! Ceviz büyüklüğünde dolu, seraları parçalayan fırtına...

Yayınlanma:
Güncelleme:
Antalya’da sabah başlayan sağanak öğle saatlerinde fırtına, dolu ve hortuma dönüştü. Kemer’de ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, Demre’de hortum seraları yıktı.

Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğleye doğru şiddetini artırarak fırtına ve doluya dönüştü. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan yurttaşlar, ağaç altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı kişiler yağmurdan kaçarken, bazıları ise ıslanmayı göze alıp yollarına devam etti. Öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağışı da yaşanırken, arka arkaya çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.antalyada-saganak-yerini-firtina-ve-do-1003675-297800.jpg

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında ceviz büyüklüğünde dolu taneleri düştü. Dolu nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, birçok kişi araçlarını korumak için kapalı alanlara çekti. Bazı iş yerlerinde de hasar meydana geldi.

antalyada-denizde-hortumlar-olustu-ek-1003530-297756-1.jpg

antalyada-denizde-hortumlar-olustu-ek-1003532-297756.jpgKumluca ve Alanya ilçelerinde denizde oluşan hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

HORTUM SERALARI PARÇALADI

Demre’nin Yaylakaya Mahallesi’nde oluşan hortum ise seralara zarar verdi. Hortumun, yaklaşık 30 dönümlük alandaki seraların naylon örtülerini parçaladığı bildirildi.antalyada-saganak-yerini-firtina-ve-do-1003677-297800.jpg
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, “Hortumdan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Rabb’im bizleri her türlü afetten korusun” dedi.antalyada-saganak-yerini-firtina-ve-do-1003678-297800.jpg

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, kentte yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Türkiye
Yine metruk bina yine çökme: Bu kez adres Beyoğlu
Yine metruk bina yine çökme: Bu kez adres Beyoğlu
Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular
Sakarya'da Filistinlilerin şüpheli ölümü! Bilinçleri kapalı halde bulundular