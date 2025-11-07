Antalya dakikalar içerisinde felaketi yaşadı! Ceviz büyüklüğünde dolu, seraları parçalayan fırtına...

Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğleye doğru şiddetini artırarak fırtına ve doluya dönüştü. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan yurttaşlar, ağaç altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı kişiler yağmurdan kaçarken, bazıları ise ıslanmayı göze alıp yollarına devam etti. Öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağışı da yaşanırken, arka arkaya çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında ceviz büyüklüğünde dolu taneleri düştü. Dolu nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, birçok kişi araçlarını korumak için kapalı alanlara çekti. Bazı iş yerlerinde de hasar meydana geldi.

Kumluca ve Alanya ilçelerinde denizde oluşan hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

HORTUM SERALARI PARÇALADI

Demre’nin Yaylakaya Mahallesi’nde oluşan hortum ise seralara zarar verdi. Hortumun, yaklaşık 30 dönümlük alandaki seraların naylon örtülerini parçaladığı bildirildi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, “Hortumdan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Rabb’im bizleri her türlü afetten korusun” dedi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, kentte yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.