Anne ve engelli oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına daldı! O anlar kamerada

Karabük‘ün Safranbolu ilçesinde bulunan Tayyip köyü Tayyipaltı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün Huriye Dursun’a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Evde bulunan Dursun ve 50 yaşlarındaki engelli oğlu Şakir Dursun, bu sırada oradan geçen Volkan Mısırlı tarafından kurtarıldı.

ORMANA DA SIÇRAYAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ!

Yangın ormana da sıçrarken alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

ANNE VE OĞLUNUN KURTARILDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Aynı zamanda, yangın sırasında ATV ile bölgeden geçen Volkan Mısırlı’nın anne ve oğlunu kurtarmak için eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Karşı evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Volkan Mısırlı’nın pencereye merdiven dayayarak içeriği girdiği görüldü.

