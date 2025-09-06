Karabük'teki feci kazada ölü sayısı 4'e çıktı!

Karabük Eflani'de iki otomobilin çarpışıp, alev aldığı kazada ölü sayısı 4’e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Mustafa Oğuz da hayatını kaybetti.

Kastamonu Daday kara yolunun Kababayır mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu çıkan yangında, ilk belirlemelere göre Yaşar Yarış (44), annesi Zeynep Yarış (64) ve kızı Zeynep Yarış (16) hayatını kaybetmişti. Çarpışmanın ardından araçlarda başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralananlar arasında yer alan diğer sürücü Mustafa Oğuz (43) ve ailesi ile Yaşar Yarış’ın oğlu Halil Yarış (18), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Mustafa Oğuz’un da bu sabah yaşamını yitirdiği ifade edildi.