Karabük'teki feci kazada ölü sayısı 4'e çıktı!

Karabük'teki feci kazada ölü sayısı 4'e çıktı!
Yayınlanma:
KARABÜK’ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışıp, alev aldığı kazada ölü sayısı 4’e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Mustafa Oğuz da hayatını kaybetti.

Karabük Eflani'de iki otomobilin çarpışıp, alev aldığı kazada ölü sayısı 4’e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Mustafa Oğuz da hayatını kaybetti.

Kastamonu Daday kara yolunun Kababayır mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu çıkan yangında, ilk belirlemelere göre Yaşar Yarış (44), annesi Zeynep Yarış (64) ve kızı Zeynep Yarış (16) hayatını kaybetmişti. Çarpışmanın ardından araçlarda başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralananlar arasında yer alan diğer sürücü Mustafa Oğuz (43) ve ailesi ile Yaşar Yarış’ın oğlu Halil Yarış (18), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Mustafa Oğuz’un da bu sabah yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
Türkiye
Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı!
Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı!
Gazeteci Ercüment Akdeniz Silivri'den mektup yazdı: Absürt suçlamalar yüzünden özgürlükten mahrumum!
Gazeteci Ercüment Akdeniz Silivri'den mektup yazdı: Absürt suçlamalar yüzünden özgürlükten mahrumum!